Fortaleza e Ceará declaram apoio a Reinaldo Carneiro Bastos em eleição para presidente da CBF

No documento, estão presentes as assinaturas de outros times relevantes do futebol brasileiro, como Athletico, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo e Sport. Além disso, as federações estaduais do Acre, Amapá, Mato-Grosso, Paranaense, São Paulo, Pernambuco, Rondônia e Tocantins também prestaram apoio ao candidato.

Confira a nota na íntegra:

"Há pelo menos uma década, o Futebol Brasileiro tem sangrado. Afastados ou banidos, nenhum dos cinco últimos presidentes da CBF terminou seu mandato. O futebol sofre, como nunca antes, ingerências externas que tumultuam o já complexo ambiente do esporte, a pretexto de interesses individuais duvidosos.

Incomodados com este cenário, que gera estagnação e atraso no esporte mais popular do país, as Oito Federações Estaduais e os 30 Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro aqui signatários se uniram e iniciam um movimento único e inédito. Estamos convictos de que o Futebol Brasileiro necessita de uma mudança efetiva, com um projeto moderno e ambicioso, e manifestamos, por meio desta carta, apoio público à eleição de Reinaldo Carneiro Bastos à presidência da CBF para o próximo ciclo.

Nos colocamos à disposição da FIFA e CONMEBOL, que, atentas, vêm ao Brasil no próximo mês para acompanhar o processo eleitoral que será realizado. Estaremos unidos para apoiar a lisura e transparência deste processo, para que o Futebol Brasileiro saia de uma vez por todas desta situação lamentável em que se encontra.

Federações Estaduais

Federação de Futebol do Acre

Federação Amapaense de Futebol

Federação Matogrossense de Futebol

Federação Paranaense de Futebol

Federação Paulista de Futebol

Federação Pernambucana de Futebol

Federação de Futebol do Estado de Rondônia

Federação Tocantinense de Futebol

Clubes

Amazonas Futebol Clube (AM)

América Futebol Clube SAF (MG)

Associação Atlética Ponte Preta (SP)

Associação Chapecoense de Futebol (SC)

Atlético Clube Goianiense (GO)

Avaí Futebol Clube (SC)

Botafogo Futebol SA (SP)

Ceará Sporting Club (CE)

Club Athletico Paranaense (PR)

Clube Atlético Mineiro (MG)

Coritiba Sociedade Anônima do Futebol (PR)

Criciúma Esporte Clube (SC)

Cruzeiro Esporte Clube SAF (MG)

Cuiabá Esporte Clube SAF (MT)

Esporte Clube Juventude (RS)

Fortaleza Esporte Clube (CE)

Fluminense Football Club (RJ)

Goiás Esporte Clube (GO)

Grêmio Novorizontino (SP)

Guarani Futebol Clube (SP)

Ituano Futebol Clube (SP)

Mirassol Futebol Clube (SP)

Operário Ferroviário Esporte Clube (PR)

Santos Futebol Clube (SP)

São Paulo Futebol Clube (SP)

Sociedade Esportiva Palmeiras (SP)

Sport Club Corinthians Paulista (SP)

Sport Club do Recife (PE)

Sport Club Internacional (RS)

Vila Nova Futebol Clube (GO)