Atlético-CE irá estrear diante do Criciúma na Copinha; veja relacionados

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Águia da Precabura entra em campo no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, na próxima quarta-feira, 3 de janeiro

O Atlético Cearense será um dos representantes cearenses na Copinha 2024, junto com Ceará, Fortaleza e Floresta. A Águia da Precabura irá estrear na competição de base diante do Criciúma-SC na próxima quarta-feira, 3 de janeiro, às 15h15min, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira, São Paulo.

Para o embate, a equipe cearense já divulgou a lista de relacionados, com 23 atletas. O técnico do grupo, Eliezer Júnior, expôs ansiedade para que o time entre logo em campo. O elenco e a comissão técnica viajam para terras paulistas no próximo domingo, 31.

"Estamos no momento de ansiedade, contando as horas para que venha a viagem, que comece o primeiro jogo. Estamos na expectativa que seja uma boa Copinha para todos, tanto em nível individual quanto coletivo", comentou o treinador da Águia.