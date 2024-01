Copinha: Floresta quer alcançar patamar ainda mais alto na competição nacional

Em 2023, Lobo da Vila se destacou no certame ao avançar até as quartas de final, onde caiu diante do campeão Palmeiras

Pelo quarto ano, o Floresta participa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Em 2024, o Lobo da Vila vai em busca de seguir fazendo história. Na edição de 2023, a equipe à época comandada por Raimundo Wagner foi até as quartas de final, onde foi eliminada pelo Palmeiras. No novo ano, o grupo — agora sob o comando técnico de Fábio Caponi — quer ir mais longe no certame nacional.

O primeiro passo será dado diante do SKA Brasil, no dia 04 de janeiro. As equipes se enfrentam no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques, em Assis, São Paulo. A partida irá ocorrer às 17h15min, com transmissão do canal da competição no Youtube. O time cearense chega em solo paulista um dia antes após viagem sem conexões.

Além do time paulista Ska Brasil, o Floresta também enfrenta o Atlético-MG e o Timon-MA. As quatro equipes fazem parte do grupo 18. Além do Lobo, há também Ceará, Fortaleza e Atlético-MG como participantes cearenses na competição.