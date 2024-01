Sesporte e FCF negam jogo do Flamengo pelo Carioca no Castelão

O boato ganhou força após informações de que o Flamengo jogaria algumas partidas do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro, sobretudo no Norte e Nordeste do país. De acordo com o GE, o Rubro-Negro teria como destino Manaus, Belém e a Paraíba.

A Secretaria do Esporte (Sesporte) e a Federação Cearense de Futebol (FCF) negaram contato do Flamengo para que o time rubro-negro viesse à Fortaleza disputar uma partida do Campeonato Carioca na Arena Castelão. A FCF, inclusive, se posicionou totalmente contra a possibilidade.

Em nota, a FCF enfatizou que, segundo o Estatuto da Confederação Brasileira de Futebol, é preciso autorização da Federação local para a realização de jogos de outras Federações no Estado. No comunicado, é dito, ainda, que a prioridade do Castelão deve ser sempre dos clubes cearenses.

“Não fomos contactados até o momento, mas a Federação é veementemente contra e lembra que, pelo Estatuto da CBF, precisa de autorização da Federação local para haver jogos de outras Federações aqui no Estado. A prioridade do Castelão e demais estádios locais deve sempre ser do futebol cearense”, informou a FCF.

Na temporada de 2023, a Arena Castelão recebeu 52 jogos, sendo 32 com mando do Fortaleza, 18 do Ceará e um do Ferroviário. Vale ressaltar que a praça esportiva enfrentou, nos últimos anos, problemas para manter a qualidade do gramado devido a alta quantidade de partidas.

Com participação de Rangel Diniz.