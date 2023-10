Ceará parabeniza Fortaleza pelos 105 anos e deseja crescimento do futebol cearense

Felicitações por parte da CBF

Além do Ceará, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também parabenizou o Fortaleza. Em nota publicada no site oficial, a entidade exaltou os feitos recentes do time cearense, como as conquistas da Série B do Campeonato Brasileiro (2018) e da Copa do Nordeste (2019 e 2022), além da hegemonia no estado, sendo o maior campeão do Campeonato Cearense, com 46 troféus.

“Atualmente, o Leão do Pici vive um dos períodos de maior importância de sua história no cenário nacional e internacional. Desde 2019, o clube disputa a Série A do Campeonato Brasileiro e atingiu em 2021 sua melhor campanha na competição, com o quarto lugar, posição que garantiu a inédita participação do Fortaleza na CONMEBOL Libertadores no ano seguinte. Nesse mesmo ano, o clube alcançou a semifinal da Copa do Brasil”, publicou a CBF.