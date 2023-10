Floresta anuncia Felipe Surian como técnico para 2024

O Floresta anunciou nesta segunda-feira, 16, Felipe Surian como novo técnico para a temporada 2024. O profissional de 42 anos chega para substituir Matheus Costa, atualmente no Ferroviário , que comandou o Verdão da Vila na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro deste ano.

“Novo desafio para 2024 com a Série A do Campeonato Cearense e a Série C do Campeonato Brasileiro juntamente com o Floresta Esporte Clube. Vamos juntos fazendo um 2024 de muitas vitórias. Competições difíceis, mas com certeza a torcida do Verdão da Vila vai ter uma equipe muito competitiva. Contem comigo sempre. Estamos chegando para fazer história nesse clube maravilhoso”, disse Felipe Surian.

O treinador tem passagens por Tupi, Anápolis, Villa Nova-MG, Volta Redonda, América-MG, Uberlândia, Tupynambás, Joinville, Portuguesa-RJ, Sampaio Corrêa e Botafogo-PB.

Felipe Surian | Ficha Técnica