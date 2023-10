Sesporte, SSPDS e clubes criam comitê de segurança para eventos esportivos no Estado

Comissão foi criada visando o fortalecimento da inteligência policial e maior agilidade nas informações para evitar conflitos ou problemas em jogos de futebol no estado

A Secretaria de Esportes (Sesporte) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) criaram, nesta segunda-feira, 2, na Arena Castelão, o comitê intersetorial de segurança para eventos esportivos no estado do Ceará. A iniciativa teve apoio da Federação Cearense de Futebol (FCF) e dos três principais clubes da capital: Ceará, Ferroviário e Fortaleza.

A comissão foi criada visando o fortalecimento da inteligência policial e maior agilidade nas informações para evitar conflitos ou problemas em jogos de futebol no estado. A medida ocorre após episódios de violência entre duas torcidas organizadas do Fortaleza - que rompeu institucionalmente com ambas.