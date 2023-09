FCF convoca clubes para definir modelo do Campeonato Cearense 2024

Atlético Cearense, Barbalha, Caucaia, Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, Horizonte, Iguatu e Maracanã serão os times participantes da próxima edição do estadual

Pensando no Campeonato Cearense de 2024, a Federação Cearense de Futebol (FCF), convocou os presidentes dos 10 clubes participantes (Atlético Cearense, Barbalha, Caucaia, Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, Horizonte, Iguatu e Maracanã) para o Conselho Técnico do próximo estadual, onde será definido o modelo de disputa da competição

O evento será no próximo dia 9 de outubro, no Hotel Mareiro, localizado na Beira-Mar, a partir das 9 horas. Além dos mandatários, a diretoria da FCF também se fará presente. A entidade informou que as equipes têm até o dia 6 de outubro para confirmar ou não a presença.