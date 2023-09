Torcida do Ferroviário realiza carreata para comemorar título da Série D

O percurso iniciou na Praça da Imprensa, às 8 horas, e foi finalizado na sede do clube, a Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará

Em comemoração ao acesso à Série C 2024 e ao título da Série D do Brasileiro, os torcedores do Ferroviário foram às ruas da capital cearense na manhã deste domingo, 24, e realizaram uma carreata junto aos jogadores do Tubarão.

O percurso iniciou na Praça da Imprensa, às 8 horas, e foi finalizado na sede do clube, a Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Na casa coral, foram realizados shows e vendas de produtos oficiais da equipe, já com o escudo possuindo as duas estrelas em referência às duas conquistas da Quarta Divisão.