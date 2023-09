Ferroviário renova com volante César Sampaio para a temporada de 2024

O Ferroviário segue se movimentando na montagem do elenco visando a temporada de 2024. Desta vez, o Tubarão da Barra anunciou a renovação com o volante César Sampaio, peça importante na reta final da campanha que culminou no título da Série D do Campeonato Brasileiro do time cearense.

Neste ano, César Sampaio oscilou entre o banco de reservas e a titularidade, mas foi escalado entre os onze iniciais nos últimos três jogos do Ferrão na Série D, contra o Caxias, no segundo jogo da semifinal, e diante da Ferroviária, na grande decisão. Ao todo, o volante totalizou 16 jogos em 2023 pelo Coral.