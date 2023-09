Ferroviário organiza carreata para comemorar bicampeonato da Série D do Brasileiro

Torcida do Ferroviário comemora título do Campeonato Brasileiro Série D 2023, no PV Crédito: FÁBIO LIMA

A carreata passará pelas avenidas Desembargador Moreira, Pontes Vieira, Barão de Studart, Beira-Mar, Abolição, Leste-Oeste, Coronel Carvalho até chegar à sede do clube. >>> Clique aqui para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp. Para dar continuidade a festa ao chegar no Elzir Cabral, o Tubarão também preparou diversas atrações e show ao vivo para os torcedores. Estarão presentes no local o cantor André Vinícius e banda, a bateria da Falange Coral (torcida organizada) e MC Bacana. Terá, também, um setor especial para os adeptos tirarem fotos com a taça da Série D. O acesso é totalmente gratuito.

