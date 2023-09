Capital-DF anuncia acerto com Paulinho Kobayashi, ex-Ferroviário

O Capital-DF oficializou, na manhã desta quinta-feira, 21, a contratação do treinador Paulinho Kobayashi, que esteve no Ferroviário ao longo desta temporada. A informação já tinha sido adiantada no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN. No clube coral, o técnico conquistou a Série D de 2023 de maneira invicta e assegurou o retorno da equipe à Série C.

No programa de Sérgio Ponte, a informação prévia do acerto foi fornecida por Valmir Araújo, diretor de futebol do Ferroviário. O anúncio foi publicado pelo Capital nas redes sociais.