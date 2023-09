Aeronave do Ferroviário passa por manutenção e atrasa retorno do time para Fortaleza

A aeronave que traria o Ferroviário do sul do país, após o empate em 1 a 1 com o Caxias pela semifinal da Série D, precisou passar por manutenção momentos antes do voo e atrasou o retorno da equipe para a capital cearense. O planejamento inicial era de desembarcar em Fortaleza no final da manhã desta sexta-feira, 8, mas, com os percalços, a previsão de chegada passou a ser para às 23h40min de hoje.

Depois de disputar o jogo de ida da semifinal em Caxias do Sul nesta quinta-feira, 7, o Tubarão retornou para Porto Alegre, onde pegaria voo e faria uma parada em Braslía antes de pousar em Fortaleza. A conexão, devido ao atraso, foi perdida.