Ferroviário empata com Caxias pelo duelo de ida da semifinal da Série D

O Ferroviário empatou com o Caxias por 1 a 1 nesta quinta-feira, 7, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), no duelo de ida da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Vitor Feijão abriu o marcador para o Grená do Povo, enquanto Wesley empatou para o Tubarão da Barra.

Com o resultado, a equipe de Paulinho Kobayashi chega ao 21° jogo de invencibilidade na 4ª divisão, registrando 13 vitórias e oito empates.

Para chegar à final da Série D do Campeonato Brasileiro, o time coral precisará vencer. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A partida decisiva acontece no domingo, 10, às 17h30min (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).