Veja classificados para a Série C do Brasileirão de 2024

A Série D do Campeonato Brasileiro definiu neste domingo, 3, os semifinalistas e, consequentemente, os classificados para à Série C em 2024: Caxias, Athletic Club, Ferroviária e Ferroviário disputarão a 3ª divisão no próximo ano.

As semifinais da Série D estão previstas para os dias 6 ou 7 (quarta ou quinta) e 9 ou 10 (sábado ou domingo) de setembro. Para chegaram à penúltima fase, Caxias, Athletic Club, Ferroviária e Ferroviário eliminaram Portuguesa-RJ, Bahia de Feira, Sousa-PB e Maranhão, respectivamente.

O chaveamento da semifinal da 4ª divisão coloca Caxias x Ferroviário e Ferroviária x Athletic Club. O Tubarão da Barra e o Esquadrão de Aço, por terem melhor campanha, decidirão a vaga na final como mandantes.