Com nove gols, zagueiro Alisson é o vice-artilheiro do Ferroviário em 2023

Defensor marcou o primeiro tento na vitória do Ferrão contra o Princesa do Solimões, por 3 a 0. Na Série D, atleta tem sete gols e é o principal goleador coral

O Ferroviário venceu o Princesa do Solimões-AM por 3 a 0 no último sábado, 5, pelo jogo de volta da segunda fase da Série D. Com isso, avançou às oitavas do torneio nacional.

O zagueiro Alisson foi responsável por abrir o placar no duelo, perto do fim da primeira etapa, em cabeceio após cobrança de escanteio do lateral Wesley. O camisa 3 chegou a nove gols em 2023, tendo disputado 23 jogos pelo Tubarão, entre Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D e Fares Lopes.

No elenco atual, somente o atacante Ciel marcou mais, com 17. Erick Pulga, que também tinha nove tentos, transferiu-se para o Ceará no meio da temporada. O último jogo do atacante com a camisa coral foi em março.

Aos 28 anos, o defensor foi anunciado como reforço do Tubarão em fevereiro deste ano, vindo do ASA-AL. Dentre as boas atuações e as participações ofensivas, o jogador chegou a marcar duas vezes na vitória do Ferrão contra o Atlético-CE, em junho, o que levou a equipe à marca histórica de 7 mil gols feitos.

Alisson marcou um gol no Estadual, um na Copa do Brasil e sete pela Série D. É, agora, o artilheiro coral nesta edição da Quarta Divisão, ultrapassando Ciel. O defensor é responsável por cerca de 20% dos tentos que o clube cearense possui na competição.

Após a classificação contra o Princesa, o zagueiro destacou a importância do seu gol quando o placar ainda estava inalterado. “Importante na partida, 0 a 0. Graças a Deus. Deus me abençoou ali, consegui fazer o gol e abrir o placar” disse em vídeo divulgado nas redes sociais do Ferroviário.