Floresta empata com Manaus e deixa luta por permanência na Série C para última rodada

O Verdão visitou o Manaus na Arena Amazônia e não conseguiu tirar o zero do placar. Com o resultado, a definição dos rebaixados ficou para a última rodada da fase inicial da Série C

O resultado não foi bom para nenhum dos lados. O Lobo da Vila Manoel Sátiro perdeu a oportunidade de ficar em uma situação confortável na tabela, enquanto os donos da casa permaneceram dentro do Z4. Assim, a definição dos rebaixados ficou para a última rodada.

No confronto direto pela luta contra o rebaixamento, o Floresta apenas empatou com o Manaus, na tarde deste domingo, 20. As duas equipes se enfrentaram na Arena Amazônia, pela penúltima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e não conseguiram tirar o zero do placar.

O jogo

No primeiro tempo, o Manaus foi superior ao Floresta. Os donos da casa dominaram as ações e, constantemente, estavam no campo adversário. Prova disso é que, aos 19 minutos, o time amazonense chegou a abrir o placar com Henan, mas o árbitro marcou impedimento e o lance foi invalidado.

Já nos minutos finais da etapa inicial, o Lobo da Vila Manoel Sátiro passou mais um susto, e de novo com Henan. O atleta cabeceou a bola na trave. No rebote, Klenisson teve outra oportunidade, mas acertou as redes pelo lado de fora.

Na etapa final de jogo, o equilíbrio prevaleceu. Manaus permaneceu com maior posse de bola, mas sem levar perigo ao gol do Floresta, que por sua vez aguardava o adversário no campo defensivo. O calo (35º) pode ter afetado o desempenho físicos de ambos os lados.



Na última rodada, o clube cearense terá mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento. No próximo sábado, 26, o Lobo recebe o América/RN no Estádio Presidente Vargas, às 16 horas. Uma vitória simples garante os cearenses na Série C.