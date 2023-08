Ferroviário abre check-in e venda de ingressos para jogo decisivo da Série D

O Tubarão da Barra recebe o Nacional no próximo domingo, 20, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas. O duelo é válido pela segunda partida das oitavas de final da competição

O Ferroviário terá mais uma partida decisiva pela Série D. No domingo, 20, às 17 horas, o Tubarão recebe o Nacional-PB, pelo jogo da volta das oitavas de final da competição. Com expectativas de novamente contar com um bom público no Estádio Presidente Vargas, a equipe cearense abriu o check-in e a venda de ingressos, com valores promocionais, para o duelo.

Os associados do clube da Barra do Ceará podem realizar o check-in e garantir vaga através do site “www.sociocoral.com.br”. Com relação aos ingressos, eles já estão à venda de maneira física, na sede do clube, ou online, em “efolia.com.br”. Crianças de até 12 anos não pagam pela entrada.