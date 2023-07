Kobayashi exalta elenco do Ferroviário e mira jogo contra o Princesa do Solimões

O Ferroviário garantiu na última quarta-feira, 26, classificação para a semifinal da Taça Fares Lopes após vencer o Icasa por 2 a 1, na Arena Romeirão, e irá enfrentar o Pacajus na próxima fase. No entanto, o foco maior dos corais é a Série D do Campeonato Brasileiro. O técnico Paulinho Kobayashi fez questão de exaltar o grupo de jogadores do Tubarão, que vem se dividindo entre as duas competições.

“Todos os jogadores estão de parabéns. É como eu falo: quando você ganha, vence toda a equipe. Eu tinha total confiança nos atletas que vieram (para Juazeiro do Norte), nem pensei duas vezes em manter esse grupo. Uma parte joga a Série D e a outra a Fares Lopes e eu tinha certeza que nossa equipe poderia sair com a classificação”, destacou o comandante do Tubarão da Barra após o confronto frente ao Verdão do Cariri.

Os torcedores do Peixe, no entanto, vivem a expectativa do início do mata-mata da Quarta Divisão, onde o escrete vai em busca do seu principal objetivo em 2023: o acesso à Série C 2024. Neste domingo, 30, às 17 horas, o Ferrão inicia a segunda fase do torneio contra o Princesa dos Solimões-AM, fora de casa, no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru, interior do Amazonas.

Por ter a melhor campanha geral com 11 vitórias, três empates e nenhuma derrota em 14 jogos, o Ferroviário decide no 5 de agosto, às 17 horas, no Presidente Vargas (PV). Apesar de existir um favoritismo para o cearenses - devido aos números - Kobayashi pregou discurso de humildade quando projetou o embate diante do Alvirrubro.

“Vamos descansar para viajar e fazer um bom jogo. Decidimos em casa, mas não podemos esquecer que nosso time tem qualidade para duelar bem lá e, quem sabe, não trazemos uma boa vantagem para o PV, com toda humildade, algo que temos pregado desde o início”, pontuou.