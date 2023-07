Destaque do Ferroviário, Ciel retorna de lesão em momento crucial da temporada

O Tubarão da Barra se prepara para o mata-mata da Série D e contará com o artilheiro coral para conquistar o tão almejado acesso à Terceira Divisão do futebol brasileiro

O grande nome do Ferroviário na temporada é Ciel. O experiente atacante de 41 anos demonstra ao longo de 2023 que a experiência vem sendo importante para ajudar o Tubarão da Barra. Em 27 jogos, o camisa 99 balançou as redes em 15 oportunidades entre Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro.

No estadual e na Quarta Divisão, o centroavante possui o mesmo número de gols. Contudo, no torneio nacional, Ciel só disputou quatro partidas (Fluminense-PI, Caucaia, Atlético Cearense e Cordino-MA). Foi justamente diante dos maranhenses sua atuação de maior destaque. Em seu retorno, o atleta anotou três tentos e contribuiu para a goleada coral por 6 a 1.

O jogador ficou afastado devido a uma lesão muscular na coxa esquerda. Ciel dividiu no início do ano os holofotes com o jovem Erick Pulga. Porém, após a saída de Pulga para o rival, Ceará, o pernambucano virou a principal peça do time de Paulinho Kobayashi.

O retorno de Ciel chega em um momento crucial para o Ferroviário. Já classificado, o clube encerra no próximo sábado, 22, às 15 horas, fora de casa, contra o Fluminense-PI, a primeira fase do certame. Depois disso, o foco será apenas um: acesso. Melhor equipe da etapa inicial, o Peixe chega como um dos favoritos a conquistar a vaga na Série C 2024.