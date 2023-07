Ferroviário enfrentará Princesa do Solimões na 2ª fase da Série D; veja datas do confronto

Líder do Grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário enfrentará o Princesa do Solimões na 2ª fase da competição. O time amazonense encerrou a fase inicial na 4ª colocação do Grupo A1, após empatar sem gols contra o Águia de Marabá.

O chaveamento do mata-mata da Série D está pré-definido pelo Regulamento Específico de Competição (REC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os duelos devem acontecer nos dias 29 ou 30 de julho e 05 ou 06 de agosto, com o Ferroviário decidindo a vaga como mandante, por ter melhor campanha.

O vencedor de Ferroviário x Princesa do Solimões enfrentará o classificado do cruzamento do 2º do Grupo A3 (Nacional de Patos, Sousa, Pacajus, Potiguar e Santa Cruz) com o 3º do Grupo A4 (Falcon, Sergipe, ASA, Alagoinhas, Cruzeiro-AL e Jacuipense).

Princesa do Solimões na 1ª fase da Série D

14 partidas

4 vitórias

7 empates

3 derrotas

21 gols marcados

13 gols sofridos

45,2% de aproveitamento

Sistema de disputa

Após o encerramento da 1ª fase da Série D, as 32 equipes classificadas disputam o mata-mata para chegar ao sonhado acesso à Série C. Para isso, é necessário passar por mais três fases: apenas os semifinalistas conseguirão ascender de divisão.

Datas das fases de mata-mata

2ª fase: 29 ou 30 de julho (ida) e 05 ou 06 de agosto (volta)

3ª fase (oitavas de final): 12 ou 13 de agosto (ida) e 19 ou 20 de agosto (volta)

4ª fase (quartas de final): 26 e 27 de agosto (ida) e 02 e 03 de setembro (volta)

5ª fase (semifinal): 06 e 07 de setembro (ida) e 09 e 10 de setembro (volta)

6ª fase (final): 16 de setembro (ida) e 23 de setembro (volta)