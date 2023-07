Pela Série C, Floresta fica apenas no empate com o Figueirense no Presidente Vargas

Em partida realizada no Estádio Presidente Vargas (PV), o Floresta ficou apenas no empate por 1 a 1 diante do Figueirense, na noite desta segunda-feira, 24, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Gustavo França abriu o placar para o Alvinegro de Santa Catarina. Esquerdinha marcou o tento do Lobo.

O resultado ajudou a equipe de Sérgio Soares a permanecer fora da zona de rebaixamento, ocupando, de momento, a 15ª posição com 15 pontos conquistados, estando a apenas um de diferença do Z-4.

Precisando da vitória para gerar distância em relação aos outros oponentes, o Lobo buscou tomar as rédeas do duelo logo de início, apostando em jogadas de bola parada, especialmente nas cobranças de Ricardinho. No entanto, a primeira chance mais perigosa foi do Figueira. Aos seis minutos, Gustavo França avançou pelo meio, deixou a zaga adversária para trás e mandou para o gol, porém, foi para fora.

Os cearenses responderam logo em seguida com Romarinho. que por pouco não abriu o placar em cruzamento na área. No minuto 10, novamente o escrete alviverde teve oportunidade de tirar o zero do placar, mas Lucas Alisson parou em Wilson. No final dos 45 minutos iniciais, Gustavo França, de falta, balançou as redes no PV e colocou os catarinenses na frente.

No retorno para a reta final do duelo, o Floresta voltou firme e buscando a todo momento igualar as ações. E assim aconteceu. Esquerdinha foi esperto, aproveitou bate rebate e chutou firme, sem chances para o arqueiro da equipe rival. Mas, o decorrer do embate não reservou grandes emoções. O lance que mais chamou a atenção foi com Gustavo França, que foi expulso após simular penalidade. Esse fator vez o Verdão ter mais a posse de bola, mas não ocasionou oportunidades para virada. Isso porque, por conta da desvantagem numérica, coube ao Figueira abaixar suas linhas se posicionar de forma defensiva no gramado.

Nos acréscimos, o árbitro marcou pênalti para o Figueirense. Porém, Wilson cobrou mal e Zé Carlos evitou o revés, mantendo o 1 a 1.

O Floresta joga agora apenas na próxima segunda-feira, 31. Fora de casa, os comandados de Sérgio Soares enfrentam a Aparecidense-GO, fora de casa , às 20 horas.