Sérgio Soares revela conversa com Ricardinho e ligação para Kieza no Floresta

Treinador do Floresta desde o fim do mês de junho, Sérgio Soares concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 12. Na oportunidade, o profissional revelou alguns assuntos importantes sobre o clube, como a ideia de contratar jogadores experientes para a reta final da Série C.

"A ideia foi trazer jogadores experientes para jogos importantes. São jogadores que não vão sentir a pressão de jogar na casa do adversário. Serão jogos duros que você precisa ter equilíbrio e saber usar a experiência. São jogadores experientes que têm a entregar", disse.



Leia Mais Liga Forte ganha adesão de bloco liderado pelo Botafogo e sela acordo com investidores

Ex-Ceará, lateral-esquerdo Rafael Carioca é o novo reforço do Floresta

Com gol de Ricardinho, Floresta vence Pouso Alegre e sai do Z-4 da Série C

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico, que foi anunciado pelo Verdão da Vila Manoel Sátiro no dia 27 do último mês, reencontrou um velho conhecido no elenco: o volante Ricardinho, que também reforçou a equipe visando o certame nacional. Na entrevista, Sérgio revelou como foi a conversa com o meio campista durante a negociação dele com o clube.

"Quando estávamos terminando a negociação, o Ricardo mandou mensagem: ‘E aí, Sergião! Tá vindo?’. Eu falei que estava perto."



Ligação para Kieza

Ademais, o comandante contou detalhes da chegada de Kieza ao time alviverde. Enquanto Kieza negociava com a diretoria do Floresta, ele ligou diretamente para o atleta, que já trabalhou junto em 2015. Além de Kieza, Sérgio também teve influência na contratação de Rafael Carioca, outro jogador ex-Ceará.

"Liguei para o Kieza, conversei com ele e falei: ‘Meu filho, estamos chegando aqui e vamos precisar de você’. O Rafael surgiu através de um empresário, levei para o Fred e ele também havia recebido o material. Vimos o momento físico e técnico dele e contratamos", comentou.



Objetivo do clube na Série C

Contratado para livrar o Floresta de qualquer chance de rebaixamento, Sérgio Soares almeja algo maior pelo time na Série C 2023. Atualmente, o Verdão ocupa a 14ª colocação com 14 pontos, quatro atrás do Botafogo-PB, primeiro clube do G8. Na competição, os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase visando o acesso à Série B.

"O objetivo sempre vai ser galgar algo melhor dentro da competição. Estamos a quatro, cinco pontos do G8. Vamos trabalhar para que isso aconteça, mas sempre com os pés no chão. No futebol você tem que ir jogo a jogo. É uma competição muito achatada. Temos que ir jogo a jogo sempre mirando a parte de cima da tabela."