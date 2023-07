Ex-Fortaleza, Kieza acerta com o Floresta até o fim da Série C

O experiente centroavante Kieza, de 36 anos, será o novo reforço do Floresta. O atacante assinará contrato com o Verdão da Vila Manoel Sátiro com vínculo até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro.

Esta será a segunda passagem de Kieza pelo futebol cearense. Em 2019, ele defendeu o Fortaleza, onde disputou 24 partidas e marcou um gol.

O último clube de Kieza foi o Brasiliense. Em 2023, ele disputou 11 partidas pela equipe do Distrito Federal e não balançou as redes.

Experiente, o atacante já defendeu diversos clubes do futebol brasileiro, como Bahia, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo e Náutico. No tricolor baiano, o centroavante viveu a fase mais goleadora da carreira, quando marcou 29 gols em 50 jogos, em 2015.

Kieza chega para ajudar Floresta na Série C

O centroavante chega com a missão de comandar o ataque da equipe cearense na Terceirona. Após 11 rodadas, o Floresta faz campanha ruim na competição e amarga a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 11 pontos conquistados.

O próximo compromisso do Verdão será domingo, 9, às 16h30min, contra o Pouso Alegre-MG, fora de casa. O clube da Vila Manoel Sátiro soma duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas no torneio nacional. O adversário mineiro está na 14ª colocação com 12 pontos - campanha de três vitórias, três empates e cinco derrotas.

Sérgio Soares no comando do Floresta

O Floresta anunciou no último dia 27 a contratação do técnico Sérgio Soares, ex-comandante do Ceará, para o restante da temporada 2023. O treinador irá comandar o Lobo da Vila Manuel na Série C do Brasileirão.

O treinador estreou no comando do Floresta com empate sem gols com o Remo, em casa.