Ex-Ceará, lateral-esquerdo Rafael Carioca é o novo reforço do Floresta

O jogador se junta a Ricardinho e Kieza como reforços do Floresta que já possuem experiência no futebol cearense

O Floresta anunciou mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Depois de Kieza e Ricardinho, o novo contratado é o lateral-direito Rafael Carioca. O experiente atleta de 30 anos já possui passagem pelo futebol cearense. Entre 2017 e 2018 defendeu o Ceará.

Em Porangabuçu, foram 44 jogos e quatro gols marcados. Rafael fez parte do elenco do Vovô que conquistou o acesso à Série A 2018 e o título estadual de 2019. Agora, chega ao Verdão da Vila para ajudar o time nos objetivos na competição nacional.

Leia Mais Com gol de Ricardinho, Floresta vence Pouso Alegre e sai do Z-4 da Série C

Com Kieza à disposição, Floresta enfrenta o Pouso Alegre na Série C

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, os comandados de Sérgio Soares ocupam a 14ª posição do torneio, com 14 pontos conquistados. Na próxima rodada, enfrentam o Operário-PR, fora de casa, no domingo, 16, às 16h30min.

Investimento em rostos conhecidos

O Lobo vem chamando a atenção no mercado da bola pelo perfil que vem adotando em suas aquisições. Além de Rafael Carioca, Ricardinho (ídolo do Ceará) e Kieza (ex-Fortaleza) também fazem parte do grupos de jogadores alviverdes. Ricardinho, por sinal, foi o autor do gol que deu a vitória ao Floresta frente ao Pouso Alegre-MG, no último domingo, 9.

Além desses já citados, o próprio treinador Sérgio Soares é um velho conhecido do futebol local. Em 2014 e 2016 comandou o Ceará, sendo a primeira passagem de mais sucesso, quando foi campeão cearense no ano do centenário do clube.