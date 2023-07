Série D: Ciel faz três gols, e Ferroviário atropela Cordino por 6 a 1 no PV

Tubarão da Barra constrói placar no primeiro tempo e amplia invencibilidade na Quarta Divisão. Jovem atacante Gabryel Martins também brilha com dois gols

Dono da melhor campanha geral e um dos dois times ainda invictos na Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário fez a alegria da torcida coral mais uma vez neste domingo, 16, com a goleada por 6 a 1 sobre o Cordino-MA, no estádio Presidente Vargas, pela 13ª rodada da primeira fase da competição.

Artilheiro do Tubarão em 2023, o experiente Ciel balançou as redes três vezes, seguido pelo jovem atacante Gabryel Martins, que anotou dois tentos. Também com faro de gol apurado na Quarta Divisão, o zagueiro Alisson completou o placar.

O Tubarão agora soma 33 pontos no Grupo A2, com dez vitórias e três empates em 13 partidas. Foram 27 gols marcados e apenas seis sofridos. O triunfo também já garante a vantagem do jogo de volta das oitavas de final como mandante, caso o Ferrão avance da segunda fase.

A equipe da Barra do Ceará construiu o placar diante do Cordino no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Ciel acertou bela cobrança de falta e abriu caminho para a goleada. Quatro minutos depois, Gabryel Martins ampliou em bonita jogada individual. Alisson aproveitou cruzamento e cabeceou no canto do goleiro para fazer 3 a 0 com menos de 30 minutos de partida.

Aos 32, Cássio descontou para os maranhenses, mas logo o Ferroviário respondeu: Gabryel Martins aproveitou rebote de chute de Marconi e marcou novamente. Já nos acréscimos da primeira etapa, o camisa 7 protagonizou novo lance individual e serviu Ciel, que anotou o quinto gol. O camisa 99 fechou a conta na reta final do jogo, selando o 6 a 1.

Classificado para o mata-mata com antecedência, o time de Paulinho Kobayashi encerra a primeira fase diante do Fluminense-PI, no próximo sábado, 22, às 15 horas, na Arena do Guerreiro, na cidade de Pedro II (PI).

Série D: resultados dos cearenses na rodada

Outros quatro times cearenses também foram a campo pela Série D neste fim de semana. No sábado, 15, Pacajus empatou em 1 a 1 com o Sousa-PB no estádio João Ronaldo. O gol do Índio do Vale do Caju foi marcado pelo experiente volante Pio. O time cearense está na terceira posição do Grupo A3, com 22 pontos, e tem classificação encaminhada para a próxima fase.

Ainda no sábado, o Atlético-CE também ficou no 1 a 1 com o Parnahyba-PI, fora de casa, pela chave A2. A Águia, que já está classificada para a próxima fase, tem 20 pontos e ocupa o terceiro lugar.

Neste domingo, 16, no mesmo grupo de Ferroviário e Atlético-CE, o Caucaia venceu o Fluminense-PI por 3 a 1, no Raimundão, com gols de Isaías Zazá, duas vezes, e Vitor Ribeiro. A Raposa, sem chances de avançar ao mata-mata, está na sexta posição, com 13 pontos.

Também já eliminado, o Iguatu perdeu por 3 a 1 para o Nacional de Patos-PB, fora de casa. O Azulão é o penúltimo colocado do Grupo A3, com 13 pontos.