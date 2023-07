Com gol de Ricardinho, Floresta vence Pouso Alegre e sai do Z-4 da Série C

Após quatro rodadas, o Floresta reencontrou o caminho das vitórias e saiu da zona de rebaixamento da Série C. Neste domingo, 9, o Lobo da Vila enfrentou o Pouso Alegre no estádio Manduzão, em Minas Gerais, e venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo camisa 8, Ricardinho.

No primeiro tempo, a equipe comandada por Sérgio Soares viu o adversário mineiro ter a maior posse de bola, mas se defendeu bem, dando poucos espaços para que os donos de casa apresentassem perigo. Por outro lado, a equipe apresentava dificuldades para ir ao ataque quando tinha a bola.

Nessa dinâmica, cada lado conseguiu em algum momento apresentar perigo ao adversário. O Floresta teve oportunidade com Romanho em cabeceio, mas na oportunidade a bola acabou saindo pela linha de fundo. Do outro lado do campo, o Pouso Alegre construiu sua maior oportunidade aos 36 minutos, quando Igor Campos fez uma finalização sem marcação, mas o goleiro Igor Campos fez uma grande defesa.

Na segunda etapa, ciente de que precisava dos três pontos, o Floresta passou a se lançar mais na partida. Aos quatro minutos, após passe de Thiago Alagoano, Ricardinho finalizou e colocou o Verdão da Vila na frente no placar.

Após o gol tomado, o time mineiro se mostrou um pouco nervoso no jogo. Do outro lado do campo, o Floresta tentou controlar o resultado e seguiu se defendendo bem, dando poucos espaços para que os donos da casa pudessem finalizar. A grande chance que a equipe mandante construiu ocorreu aos 32 minutos, quando Nathan cobrou uma falta direto para o gol. Na oportunidade, novamente o goleiro do Floresta fez uma grande defesa.

O jogo também marcou a estreia do Kieza com a camisa do Lobo da Vila. O atleta entrou em campo aos 26 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Floresta chegou aos 14 pontos e saiu da zona de rebaixamento. O Pouso Alegre acabou descendo para a 17ª colocação com 12 pontos somados. O Lobo da Vila volta a campo no próximo domingo, 16, quando enfrenta o Operário às 16h30min fora de casa.