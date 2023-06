Líder isolado, Ferroviário ajusta detalhes para enfrentar Caucaia pela Série D

Dono da melhor campanha geral, time coral tem vida tranquila no certame nacional, enquanto Raposa tenta se aproximar do G-4. Outros cearenses entram em campo pela competição

Vivendo situação confortável na Série D, o Ferroviário se prepara para mais um compromisso pelo certame nacional. No próximo domingo, 2, a equipe coral enfrenta o Caucaia em jogo da 11ª rodada da primeira fase. A bola vai rolar às 16 horas, no Estádio Raimundão.



No jogo, o técnico Paulinho Kobayashi pode até optar por escalar um time alternativo, alterando algumas peças. Isso se deve ao fato do Tubarão ter uma vida tranquila na Quarta Divisão.



Inclusive, a última vitória conquistada, contra o Atlético-CE, assegurou a liderança coral no Grupo A2 com quatro rodadas de antecedência. Com isso, o Ferroviário terá vantagem no mata-mata. Por ser primeiro colocado, mandará o jogo da volta na segunda fase da Série D, conforme prevê o regulamento do torneio.



Até aqui, o time da Barra do Ceará é dono da melhor campanha geral. Com 28 pontos somados, acumula nove vitórias e um empate em dez jogos disputados. Além disso, marcou 20 gols e sofreu apenas três.

O desempenho na competição coloca a equipe cearense entre os principais cotados ao acesso. Após o fim da etapa de grupos, o certame entra no mata-mata. Para conquistar a vaga para a Série C, o time da Barra precisa chegar pelo menos às semifinais.

Ciente do favoritismo, o zagueiro Alisson, que marcou os dois gols do triunfo por 2 a 1, projetou o próximo compromisso coral diante do Caucaia.



"Os jogos contra as equipes daqui do Estado são bem difíceis. Nós os conhecemos um ao outro e sabemos da dificuldade que o campo pode proporcionar. Teremos um estilo de jogo totalmente diferente do habitual, mas seguiremos com a mesma humildade e colocando a camisa do Ferroviário sempre na frente para darmos o nosso melhor e saímos de campo com mais uma vitória", disse.



Além de Caucaia e Ferroviário, outras equipes cearenses também entram em campo neste fim de semana pela Série D. Neste sábado, 1º, o Atlético-CE encara o Tocantinópolis-TO em busca de se afirmar na zona de classificação para a próxima fase. A bola rola às 15 horas. A Águia também está na chave A2, na quarta posição, com 13 pontos.



Uma hora depois é a vez do Iguatu receber o Potiguar-RN, no estádio Morenão, almejando entrar no G-4 do Grupo A3. O Azulão é o sexto colocado, com 13 pontos — dois a menos que o time de Mossoró, que é o quarto lugar. No domingo, 2, o Pacajus visita o Globo-RN, às 15h30min, no estádio Manoel Barretto, pela mesma chave. O Índio do Vale do Caju tem 15 pontos, na quinta posição.