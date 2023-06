De virada, Ferroviário vence Atlético-CE e se mantém invicto na Série D

Tubarão de Barra já está com a classificação para o mata-mata da Série D garantida, mas não deixou de pontuar diante do rival cearense

Em confronto cearense válido pela Série D do Brasileiro, Ferroviário venceu, de virada, o Atlético- CE por 2 a 1, em jogo disputado nesta quarta-feira, 28, no Estádio Presidente Vargas (PV). Alisson marcou duas vezes para o clube da Barra. Igor Ribeiro fez o gol atleticano.

O resultado deixou a vida coral ainda mais tranquila na competição. O Tubarão já estava com a classificação assegurada para o mata-mata e se mantém, de forma isolada, na liderança do Grupo A2 com 28 pontos. A Águia da Precabura caiu para a quarta posição com 13 de pontuação.

As equipes voltam a campo já neste final de semana. No sábado, 1, o Atlético recebe o Tocantinópolis, no Domingão, em Horizonte-CE, no horário das 15 horas. O Peixe joga um dia depois, no domingo, 2, contra o Caucaia, no Raimundão, às 16 horas.

O jogo

Por ter uma necessidade maior de buscar a vitória, o Atlético começou o duelo melhor que o adversário. De forma repentina conseguia construir jogadas de ataque que levava perigo à trave defendido por Douglas Dias. Foi em uma dessas chegadas que a Águia conseguiu achar seu gol inaugural.

Em cobrança de escanteio de Dindê, a bola sobrou para Igor Ribeiro, que chutou de primeira, sem chances para o arqueiro coral. O tento rival, por outro lado, despertou o Ferroviário no PV, que começou a gerar oportunidades de empate, até que aconteceu.

Aos 22 minutos, através de uma falta cobrada na área, Alisson completou de cabeça, levando a igualdade ao placar na praça esportiva do Benfica. Depois disso, o escrete coral se manteve com o controle do embate e teve amplo domínio nos minutos finais da etapa inicial.

Na volta do intervalo o panorama do fim de primeiro tempo continuou. Os comandados de Paulinho Kobayashi seguiram com superioridade, buscando virar a todo momento. E, mais uma vez, em lance de bola parada, novamente Alisson, livre de marcação, virou o duelo estadual. Vale ressaltar que esse gol de Alisson foi de número 6 mil da história do Ferroviário

Nesse cenário, coube ao Ferroviário apenas manter a posse, se postar de maneira efetiva na defesa, impedindo situações ofensivas do Atlético para sair com mais um triunfo na Série D. Na reta decisiva, o Atlético teve a chance de empatar com um pênalti. Mas, Douglas Dias defendeu a cobrança de Dindê, mantendo o placar inalterado,

Outra partida

Em partida do Grupo A3, no Morenão, o Iguatu, outro representante do futebol cearense no certame nacional, venceu por 3 a 0 o Globo-RN. Murilo, por duas ocasiões, e Caxlito foram os responsáveis pela vitória do Azulão do Centro Sul, também nesta quarta-feira, 28. Com isso, o time fica na 6ª posição da chave, com 13 pontos na tabela, se aproximando dos quatro primeiros.