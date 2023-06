Ferroviário assegura 1º lugar na Série D com 4 rodadas de antecedência e vantagem para o mata-mata

Por ser primeiro colocado, a equipe da Barra do Ceará mandará o jogo da volta na segunda fase, conforme prevê o regulamento do torneio

O Ferroviário venceu mais uma partida pelo Brasileirão Série D na noite desta quarta-feira, 28. No Estádio Presidente Vargas, o Tubarão da Barra bateu o Atlético Cearense por 2 a 1 com dois gols de Alisson.

A vitória deixou a vida coral ainda mais tranquila na competição nacional. Com mais três pontos, o time treinado por Paulinho Kobayashi assegurou sua liderança do Grupo A2 com quatro rodadas de antecedência e terá vantagem no mata-mata.

Por ser primeiro colocado, a equipe da Barra do Ceará mandará o jogo da volta na segunda fase da Série D, conforme prevê o regulamento do torneio. Com isso, a torcida coral poderá se fazer presente no jogo decisivo da primeira fase eliminatória.

Até aqui, o Ferroviário é dono da melhor campanha geral. Com 28 pontos somados, o time acumula nove vitórias e um empate em dez jogos disputados. Além disso, marcou 20 gols e sofreu apenas três.