Garantido no mata-mata da Série D, Ferroviário tem semana livre e mira Atlético-CE

Já classificado à próxima fase da Série D, o técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, aproveita a semana sem partidas para intensificar a preparação do time para os próximos desafios no torneio. Mesmo com a vaga carimbada, o Tubarão mira o duelo cearense contra o Atlético-CE, pela 10ª rodada da competição, no Estádio Presidente Vargas (PV).

Em jogo, o time coral busca manter seu 100% de aproveitamento como mandante no torneio. Até o momento, em cinco duelos no PV, nenhum adversário foi capaz de segurar o ímpeto do Ferroviário no PV. O volante Felipe Guedes comentou sobre a fase que o clube vive no certame

“Para mim foi uma honra estrear com vitória e classificação, mas isso não quer dizer nada, porque tem o mata-mata. A gente está preparado para conquistar o acesso”, afirmou Felipe.

O ano de 2023 como um todo vem sendo generoso com os torcedores corais. A equipe chegou até as semifinais do Campeonato Cearense, às oitavas da Copa do Nordeste e à segunda fase da Copa do Brasil.

O atleta também ressaltou a temporada do Peixe e relembrou o começo da preparação: "Tudo isso começou em novembro, na pré-temporada. Nós fechamos o grupo, confiamos e depois chegaram alguns atletas novos que só acrescentaram. Estamos colhendo aquilo que plantamos ", pontuou o jogador.