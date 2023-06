Caucaia e Atlético-CE vencem e sobem na tabela do Grupo A2 da Série D

Pela 8ª rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão, Caucaia e Atlético-CE entraram em campo na tarde desta quarta-feira, 14. A Raposa metropolitana recebeu o Parnahyba no estádio Raimundo, enquanto a Águia da Precabura foi até a Arena do Guerreiro, em Teresina, enfrentar o Fluminense-PI. As duas equipes cearenses saíram de campo vitoriosas e subiram na tabela do Grupo A2 com os pontos somados.

O Caucaia bateu o Parnahyba por 2 a 0 com gols de Adailton e Isaias, na segunda etapa. Com os três pontos somados, a equipe saiu da lanterna do chaveamento. Já o Atlético-CE venceu o Fluminense-PI também por 3 a 0, com tentos marcados por Ari, Geilson e Ewerton Potiguar. Com os três novos pontos, a equipe também subiu na tabela.

Os dois times voltam a campo no final de semana. No sábado, 17, o Caucaia vai até o Castelão, em São Luís, enfrentar o Maranhão às 16 horas. No domingo, às 15 horas, o Atlético-CE recebe o Cordino no Domingão, em Horizonte.