Guarany de Sobral retoma atividades três dias após anunciar pausa por crise financeira

Em nota, diretoria do clube sobralense pontuou que segue com problemas financeiros, mas informa que medidas estão sendo tomadas em prol da manutenção do time

O Guarany de Sobral anunciou nesta quinta-feira, 15, a retomada das atividades no clube. O time havia anunciado uma parada por tempo indeterminado três dias atrás, por viver uma crise financeira. Em nota divulgada nas redes sociais, a diretoria bugrina detalhou que o retorno ocorre "com o objetivo de não causar mais problemas".

O comunicado pontua ainda que o clube segue com grandes problemas financeiros, mas informa que medidas estão sendo tomadas em prol da manutenção do time sobralense, como a busca por recursos com empresários locais e também da região norte do Estado do Ceará.

"Agradecemos a todos os membros da nossa comissão técnica por todo o trabalho e empenho no dia a dia do Cacique do Vale. E também agradecemos aos torcedores que seguem apoiando o clube e acompanhando de perto todas as nossas dificuldades e colaborando no que for preciso. Aproveitamos a oportunidade para anunciar que Departamento de Marketing do clube está preparando novidades para a nação bugrina, que comemorará os 85 anos do Bugrão junto conosco", escreveu também o setor de comunicação do Guarany.

Confira nota completa:

A diretoria do Guarany Sporting Club vem por meio desta nota informar que todas as suas atividades serão retomadas nesta quinta-feira (15), com o objetivo de não causar mais problemas ao clube, que disputa o Campeonato Cearense sub-20. Os treinos retornarão à tarde, no Estádio do Junco, sob o comando da comissão técnica da equipe.

Esclarecemos que as medidas para a manutenção do clube estão sendo tomadas por toda a diretoria, que está empenhada em buscar recursos junto aos empresários parceiros de Sobral e da região norte do Ceará.

Agradecemos a todos os membros da nossa comissão técnica por todo o trabalho e empenho no dia a dia do Cacique do Vale. E também agradecemos aos torcedores que seguem apoiando o clube e acompanhando de perto todas as nossas dificuldades e colaborando no que for preciso.

Aproveitamos a oportunidade para anunciar que Departamento de Marketing do clube está preparando novidades para a nação bugrina, que comemorará os 85 anos do Bugrão junto conosco.

O Guarany de Sobral não morrerá!

