Presidente do Ferroviário revela que Ciel despertou interesse do Grêmio

O camisa 99 é o grande destaque do Tubarão na temporada. Com 12 gols, é o artilheiro isolado do time no ano

O Ferroviário tem um destaque muito evidente na temporada de 2023: Ciel. O atacante é o artilheiro do clube no ano com 12 gols. Esse protagonismo todo chamou a atenção do mercado de transferências. No programa As Frias do Sérgio, no sábado, 27, na Rádio OPovoCBN, o presidente do Tubarão, Aderson Maia Júnior, relevou interesse do Grêmio-RS pelo camisa 99.

“Na cláusula de contrato dele (Ciel), tinha a possibilidade de abrir uma janela para times de Série A e B. Ele teve várias propostas, mas ele só se interessou por um, que foi o Grêmio. Quando nos enfrentamos na Copa do Brasil, o próprio Alberto Guerra (presidente do Grêmio) me procurou. Mas acabou não dando certo”, afirmou o mandatário.

O atleta possui vínculo com o time da Barra até outubro deste ano. Além dos 12 tentos, são duas assistências em 22 jogos disputados. O jogador havia desfalcado o time nas duas últimas partidas na Série D, mas esteve à disposição diante do Caucaia, em duelo realizado no domingo, 28.