Após dois jogos de fora, Ciel volta a ficar à disposição no Ferroviário

O camisa 99 é artilheiro na temporada do Tubarão da Barra com 12 gols e será reforço para Paulinho Kobayashi diante do Caucaia

Buscando manter os 100% de aproveitamento na Série D, o Ferroviário enfrenta o Caucaia, no domingo, 28, às 17h, em duelo cearense na competição, que será realizado no estádio Presidente Vargas (PV). Para o confronto, o Tubarão da Barra contará com o retorno do atacante Ciel, que estava no departamento médico e foi desfalque nos dois últimos jogos (contra Cordino-MA e Tocantinopólis-TO)

Artilheiro da equipe na temporada com 12 jogos, o camisa 99 não escondeu a ansiedade para jogar, mas pregou respeito ao Caucaia, clube que já defendeu: “Estou 100%. Agora, estou à disposição do professor para domingo estar em campo, para quem sabe, com todo o respeito aos adversários, e principalmente o Caucaia, que eu tenho um carinho grande, conseguir nosso objetivo.”

Mesmo com Ciel de fora, o time coral seguiu invicto. O jogador destacou a força do elenco de Paulinho Kobayashi: “Isso é fundamental para o grupo (peças de reposição). Não são só 11 jogadores. Aqueles que entraram deram seu melhor e mostraram condição de estar no grupo. Agora, vamos buscar dar sequência a essas vitórias”.

