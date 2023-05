Em duelo cearense, Ferroviário vence o Caucaia e segue invicto na Série D

O Tubarão da Barra segue com 100% de aproveitamento na Série D e continua líder do seu grupo

O Ferroviário segue com 100% de aproveitamento na Série D. Na tarde deste domingo, 28, o Tubarão da Barra recebeu o Caucaia, em duelo cearense válido pela 4ª rodada da quarta divisão, e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Alisson.

O resultado mantém o time de Paulinho Kobayashi na liderança isolada do Grupo A2 da competição. Até agora, a equipe venceu todos os quatro jogos que disputou e, com isso, chegou aos 12 pontos. Já a Raposa segue sem ganhar e amarga a 7ª colocação.

O time contou com o retorno do atacante Ciel, artilheiro coral na temporada, fator esse que animou o torcedor que compareceu em bom número no estádio Presidente Vargas (PV). O clube da Barra do Ceará tomou as rédeas da partida logo de início e foi em busca de abrir o placar. Porém, a rede só balançou aos 35 minutos do primeiro tempo. Em cruzamento na área, Alisson cabeceou e desempatou.

Na etapa final, escrete vermelho-preto-e-branco apenas controlou o jogo e não sofreu sustos. A Raposa Metropolitana pouco assustou o gol do goleiro Douglas Dias. Nos minutos finais, Matheus Silva por pouco não fez o segundo tento coral.



Confira os outros resultados dos times cearense na Série D