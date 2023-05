Com dois gols de Ciel, Ferroviário larga na Série D com vitória sobre Fluminense-PI

Time coral recebeu a equipe piauiense no Estádio Presidente Vargas e triunfou com dois tentos do experiente centroavante

O Ferroviário iniciou o Brasileiro Série D 2023 com o pé direito. Jogando no Estádio Presidente Vargas com o apoio da sua torcida, o Tubarão bateu o Fluminense-PI por 2 a 0 com dois gols de Ciel.

Além do Ferrão, outras duas equipes cearenses também entraram em campo pelo torneio neste domingo, 7. O Atlético Cearense empatou em 1 a 1 com o Maranhão, fora de casa. Já o Caucaia recebeu o Cordino e empatou por 2 a 2. No sábado, 6, o Pacajus havia empatado em 2 a 2 com o Campinense dentro dos seus domínios, no Estádio João Ronaldo.

Sobre o assunto Floresta vence Volta Redonda no PV e conquista primeiro triunfo na Série C

Presidente do Ferroviário detalha função de Jardel no clube e promete mudança no escudo

CBF divulga calendário da Série D 2023; veja data de jogos dos cearenses

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sendo assim, o Ferroviário foi o único time cearense a estrear na competição com vitória até o momento. Treinada por Paulinho Kobayashi, a equipe coral contou com nomes conhecidos da sua torcida na partida, como Douglas Dias, Éder Lima, Vinicius Paulista, Deizinho e Ciel.

Esse último, inclusive, foi determinante no triunfo ao marcar os dois gols da partida. Com a base do time do primeiro trimestre mantida, o Ferrão inicia a Série D como um dos clubes postulantes ao acesso.

Para encerrar a participação dos cearenses na primeira rodada do torneio, o Iguatu entra em campo nesta segunda-feira, 8, diante do Santa Cruz. A partida será realizada no Estádio do Arruda, em Recife, às 20 horas.



Sem transmissão

Sem acordo sobre a venda dos direitos de exibição da Série D com nenhuma emissora de TV aberta ou fechada, o Esportes O POVO apurou, em conversa com Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, que a primeira rodada da competição não teria transmissão com imagens de nenhuma partida.

Ao Esportes O POVO, o mandatário da FCF disse que a expectativa é que a CBF consiga resolver essa questão para a próxima rodada, evitando assim que os torcedores fiquem no "escuro" novamente.