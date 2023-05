Floresta vence Volta Redonda no PV e conquista primeiro triunfo na Série C

Lobo da Vila Manoel Sátiro bateu o time carioca por 2 a 1 no Estádio Presidente Vargas. Os dois gols do Verdão foram marcados pelo atacante Romarinho

O Floresta conseguiu sua primeira vitória na Série C do Brasileirão neste sábado, 6. Em jogo da quarta rodada da competição, o Lobo da Vila Manoel Sátiro bateu o Volta Redonda por 2 a 1 no Estádio Presidente Vargas. Os dois gols do time alviverde foram marcados pelo atacante Romarinho.

Com o resultado positivo, o Verdão assume provisoriamente a liderança do Grupo A com quatro pontos conquistados. O próximo compromisso do time na competição será no próximo domingo, 14, diante do CSA, também no PV.

O jogo

Diante do Volta Redonda, o Floresta iniciou a partida tendo domínio da posse de bola. Logo aos três minutos, a equipe abriu o placar com Romarinho. Depois, o time carioca se lançou ao ataque e respondeu com gol de Henrique Silva. Ainda na primeira etapa, o Verdão ficou em vantagem novamente com outro gol de Romarinho.

No segundo tempo, o time do técnico Gerson Gusmão conseguiu suportar o ímpeto do Voltaço e garantiu seus primeiros três pontos na terceira divisão do futebol brasileiro.