CBF divulga calendário da Série D 2023; veja data de jogos dos cearenses

Pacajus estreia no dia 6 de maio, primeiro dia de competições. Já Atlético-CE, Caucaia, Ferroviário jogam no domingo, 7, enquanto Iguatu entra em campo na segunda-feira, 8

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, 27, a tabela detalhada da Série D do Brasileirão. Atlético-CE, Caucaia, Ferroviário, Iguatu e Pacajus são os representantes cearenses na competição.



No dia 6, um sábado, somente o Cacique do Vale do Caju entra em campo para encarar o Campinense-PB, às 19 horas, no estádio Ronaldão. No dia seguinte, 7, domingo, três equipes jogam. O Tubarão da Barra enfrenta o Fluminense-PI, em casa, às 17 horas, ainda sem local definido.



Já a Águia da Precabura terá pela frente o Maranhão, às 16 horas, no Nhozinho Santos, em São Luís-MA, enquanto a Raposa Metropolitana recebe o Cordino-MA, no mesmo horário, em estádio a definir. Na segunda-feira, 8, o Iguatu faz sua estreia diante do Santa Cruz, às 20 horas, no estádio Arruda, em Recife-PE.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atlético-CE, Caucaia e Ferroviário ficaram juntos na chave A2, enquanto Iguatu e Pacajus estão no A3. Cada grupo tem oito times, com partidas de ida e volta, e os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase, em que terão 32 times na disputa. O certame se estenderá até 23 de setembro.



Sobre o assunto Ferroviário segura Ciel e Kobayashi e mira acesso: "Sabemos do nosso potencial"

Ferroviário prepara eventos especiais para comemorar 90 anos de fundação do clube

Veja tabela detalhada da primeira rodada:



06/05 (sábado)

Pacajus x Campinense-PB: às 19h, no estádio Ronaldão, em Pacajus-CE



07/05 (domingo)

Caucaia x Cordino-MA: às 16h, a definir

Maranhão-MA x Atlético-CE: às 16h, no estádio Nhozinho Santos-MA

Ferroviário x Fluminense-PI: às 17h, a definir