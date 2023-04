Único representante cearense na Série C 2023, Floresta segue preparação para estreia

Estreia do Verdão acontece fora de casa contra o São José, no dia 2 de maio, com local ainda a ser definido

Único representante cearense da Série C de 2023, o Floresta segue se preparando para dar início à disputa do torneio nacional, cuja estreia será diante do São José/RS, no dia 02 de maio, em Porto Alegre, com local a definir, às 19h.

O volante Joedson Almeida é um dos atletas remanescentes desde a ascensão do clube à Série C do Brasileiro, onde participou de 97 jogos vestindo a camisa do Verdão da Vila em competições nacionais e estaduais. Uma marca importante para a carreira do jogador, sobretudo pela longevidade dentro do clube.

"É uma honra poder alcançar essa marca. Só gratidão a Deus por me proporcionar uma carreira longa. Acho que valeu a pena todo o sacrifício para cumprir as dificuldades do dia a dia, ano a ano. As competições, as conquistas… Tudo foi super importante também para o meu crescimento como pessoa e profissional. Teremos uma temporada difícil, pois sabemos da força que tem a Série C. É trabalhar para conseguir os objetivos", destacou.

Sobre a preparação e a estreia pelo nacional, Jô falou sobre as estratégias que devem ser adotadas e reforça que a ‘briga’, em uma competição longa como o Brasileiro, acontece jogo a jogo.

"O nosso intuito é galgar passo a passo dos objetivos. Sabemos o quanto é difícil jogar essa competição. Temos que pensar que todo jogo é o último e não que o campeonato é longo, com 19 rodadas. Tem que ganhar e somar pontos em toda partida para sermos coroados com o que foi planejado", disse.