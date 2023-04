Guarani-J vence Náutico por 3 a 0 e encaminha classificação no Brasileirão Feminino A3

Jogo de volta ocorre no próximo domingo, 30, às 15 horas, no estádio dos Aflitos

O Guarani de Juazeiro iniciou o Brasileirão Feminino A3 com um grande resultado. No Inaldão, as Leoas do Mercado venceram o Náutico por 3 a 0 na tarde deste sábado, 22, pelo jogo de ida da primeira fase da competição. A camisa 10 Alane marcou os três gols da partida, sendo dois de pênalti.



Com o resultado, o Guaraju pode perder o segundo jogo por até dois gols de diferença. Caso a segunda partida termine em 3 a 0 para o time mandante, a definição do classificado se dá por pênaltis. Para se classificar de maneira direta, o Timbu agora precisa vencer em casa com quatro gols de diferença.

As Leoas do Mercado voltam a campo no próximo domingo, 30. As equipes decidem quem avança para a 2ª fase da competição nacional às 15 horas, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo — A partida começou com amplo domínio do Guarani, que pressionava o Náutico no ataque em busca de espaços para abrir o placar. Apesar de finalizar bastante dentro e fora da área, foi de pênalti que as Leoas abriram o placar. Aos 10 minutos, após falta sofrida na entrada da grande área, a camisa 10 Alane balançou as redes para o Guaraju.

Sem se entregar, o Náutico passou a se arriscar e construir mais jogadas e oportunidades de gol após o tento tomado. A equipe visitante chegou com perigo até a área em duas ocasiões e também teve a chance em cobrança de falta, mas não balançou as redes até o intervalo. Do outro lado do campo, o Guarani seguiu criando, mas esbarrou em várias ocasiões na eficiência da goleira Vanessa.

No segundo tempo, o jogo seguiu intenso, apesar das altas temperaturas em Barbalha. O Náutico tentava ocupar espaços, mas o Guaraju não desistiu de manter o domínio e criou muitas oportunidades para fazer o segundo gol. A ampliação do placar veio aos 18 minutos. Novamente de pênalti, Alane marcou sem chance de reação para a goleira. Ela sacramentou a vitória juazeirense ainda aos 36, marcando o terceiro tento próprio e da partida.



+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO+

Tags