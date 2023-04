CBF divulga tabela detalhada da Série C 2023; veja data de jogos do Floresta

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 21, a tabela detalhada da Série C do Brasileirão 2023. Único representante cearense no certame, o Floresta irá estrear diante do São José no dia 02 de maio, às 19 horas, fora de casa. O local da partida ainda está a ser definido.

Ao todo, a instituição divulgou a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do certame. O Lobo da Vila Manuel Sátiro fala cinco das oito partidas como mandante. O local dos jogos, no entanto, também estão a definir. Atualmente, o estádio Presidente Vargas recebe jogos do Ceará e também partidas do Brasileirão Feminino A1 das Meninas do Vozão.

Confira agenda do Floresta da Série C 2023:

1ª rodada - São José/RS x Floresta

02/05 - 19:00 - Local a definir

06/05 - 16:30 - Local a definir

14/05 - 19:00 - Local a definir

21/05 - 16:30 - Estádio dos Aflitos (PE)

29/05 - 20:00 - Local a definir

04/06 - 16:30 - Estádio Almeidão (PB)

08/06 - 19:00 - Local a definir

11/06 - 16:30 - Local a definir

