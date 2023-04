Acesso garantido: Horizonte é campeão e Floresta vice na Série B do Cearense

Galo e Lobo venceram na última rodada do quadrangular final e garantiram vaga na Série A do Estadual em 2024

Horizonte e Floresta estão de volta à Série A do Campeonato Cearense. Ambas as equipes garantiram o acesso na última rodada do quadrangular final, da segundona estadual, disputada na tarde deste domingo, 16.

Para o Galo da Região Metropolitana, o dia também é de comemoração de taça, já que a vitória diante do Icasa, em Juazeiro do Norte, garantiu não somente o acesso, mas também o título da Série B. Diante de um Romeirão com mais de 7 mil torcedores, o Horizonte foi valente e abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com gols de Leozinho e Dieguinho. O Icasa descontou já no segundo tempo, em cobrançade pênalti, com Pingo.

Mesmo perdendo, a equipe do Cariri ainda tinha chances de classificação, mas precisava que o Floresta não vencesse o já eliminado Guarany de Sobral, no estádio do Junco. Porém, o Verdão da Vila Manoel Sátiro não tomou conhecimento do Cacique do Vale, e superou os donos da casa por 3 a 0. Pedro Igor duas vezes, e Eduardo Melo garantiram o acesso da equipe da Capital.

