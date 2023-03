Douglas Dias não garante permanência no Ferroviário: "Estou pensando"

Destaque do Tubarão da Barra em 2023, o goleiro Douglas Dias fala em foco na Série D, mas não confirma sequência no Ferrão

Na tarde deste sábado, 25, o Ferroviário amargou mais uma eliminação na temporada 2023, a terceira em apenas dez dias. Após ser eliminado na Copa do Brasil e no Campeonato Cearense, o Tubarão foi goleado pelo Fortaleza e deu adeus à Copa do Nordeste. Depois da partida, Douglas Dias lamentou a sequência negativa, e não garantiu sua permanência na equipe

"Tenho que dar parabéns ao elenco, que vem, se não me engano, de 21 jogos seguidos. Jogamos na quarta-feira, chegamos na quinta à noite, e não deu tempo de fazer nada para o jogo de hoje", lamentou, ao mostrar insatisfação com o agendamento da partida para este sábado.

"Nesses últimos jogos tá pegando muito o cansaço. Então, só queria dizer aos torcedores que fomos no limite até o final. Dou parabéns ao elenco por ter suportado tão bem essas partidas".

Questionado sobre o futuro, Douglas não confirmou que seguirá na equipe coral. "Agora a gente tem só a Série D, temos que focar para conseguir esse acesso aí. Tenho uma proposta para ficar aqui, me deram [a proposta] para poder renovar, mas estou pensando, essa semana sai alguma coisa [definição]", completou.

