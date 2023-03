Ferroviário confirma venda e Erick Pulga será jogador do Ceará; veja detalhes

O Ferroviário confirmou, por meio de uma nota oficial, que aceitou a proposta para liberação antecipada de Erick Pulga, que estava cedido por empréstimo pelo Atlético-CE. O atacante defenderá as cores do Ceará, que acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 600 mil.

Na negociação, o Atlético-CE permaneceu com os 50% dos direitos econômicos do jogador. O Ferroviário receberá 30% do que foi pago pelo Alvinegro de Porangabuçu, ou seja, R$ 180 mil, e ainda mantém o direito de 10% do valor de uma eventual futura venda do atacante.

Sobre o assunto Ceará faz treino aberto antes de Clássico-Rei

Ceará acerta empréstimo do lateral-direito Igor Inocêncio ao Avaí

Erick, do Ceará, é líder em assistências entre jogadores das Séries A e B do Brasileiro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Erick Pulga chamou a atenção do futebol nordestino após figurar como um dos principais destaques do Tubarão da Barra neste início de temporada. Jovem, o atleta de 22 anos foi o artilheiro da fase de grupos da Copa do Nordeste com cinco gols marcados, além de uma assistência. No Campeonato Cearense, o atacante anotou quatro tentos e duas assistências.

Desta forma, Erick Pulga deve se apresentar em Porangabuçu nos próximos dias. O atacante chega ao Vovô para reforçar o elenco de Gustavo Morínigo na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, principal torneio da equipe na temporada.

Números de Erick Pulga pelo Ferroviário:

Jogos: 22



Gols: 9



Assistências: 3



Participou diretamente de 37% dos gols do Ferroviário



Tags