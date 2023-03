Futebol cearense terá clube na Sul-Americana pelo quarto ano seguido

Ceará, com as participações em 2021 e 2022, e o Fortaleza em 2020 e 2023, são responsáveis por um importante processo de consolidação do futebol local no cenário continental

O estado do Ceará segue em processo de consolidação no cenário continental de futebol. Pelo quarto ano consecutivo, a Copa Sul-Americana terá um representante cearense no torneio, feito importante e relevante. Em 2021 e 2022, o Vovô esteve presente, enquanto que nesta temporada será a vez do Fortaleza voltar a disputar o certame após dois anos desde a última participação.

Neste recorte de tempo, foi o Fortaleza quem deu início a sequência de cearenses figurando de forma consecutiva na Sul-Americana, na edição de 2020. Importante lembrar, porém, que o Ceará já havia disputado torneios continentais anteriormente em duas ocasiões: a Sula de 2011 e a Copa Conmebol de 1995.

Em 2020, o Tricolor do Pici precisou encarar um formato diferente do atual da Sul-Americana. Naquele ano, não havia fase de grupos, somente confrontos eliminatórios realizados em jogos de ida e volta. Na primeira fase, o adversário do Leão foi o Independiente-ARG.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Derrotado por 1 a 0 na Argentina, a equipe do então treinador Rogério Ceni até conseguiu reverter a desvantagem no Castelão ao abrir 2 a 0, mas um gol sofrido nos minutos finais tirou a classificação da equipe cearense, tendo em vista que um dos critérios de desempate eram os tentos marcados fora de casa.

Nos últimos dois anos foi a vez do Ceará representar o estado. Em 2021, com o modelo de disputa modificado, o Alvinegro fez uma boa campanha na fase de grupos, mas não sustentou o desempenho nos jogos finais e acabou eliminado no último jogo, já que apenas o primeiro colocado da chave garante classificação. Nesta edição, o Vovô teve como adversários o Arsenal-ARG, Bolívar-BOL e Jorge Wilstermann-BOL.

Em 2022, por outro lado, o Ceará protagonizou uma campanha histórica. Soberano na fase de grupos, o Vovô se classificou com 100% de aproveitamento e eliminou o Independiente-ARG. Nas oitavas de final, duas vitórias contra o The Strongest, da Bolívia, sendo um dos jogos na temida altitude de La Paz. Contra o São Paulo, nas quartas, o Alvinegro acabou desclassificado na disputa por pênaltis após 2 a 2 no placar agregado.

A missão, agora, é do Fortaleza. Apesar da eliminação para o Cerro Porteño na terceira fase preliminar da Libertadores, o Tricolor garantiu vaga na Copa Sul-Americana desta temporada. Será o segundo ano consecutivo que o Leão participará de um torneio continental.