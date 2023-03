"Saímos de cabeça erguida", diz Ciel após eliminação na Copa do Brasil

O Ferroviário foi derrotado pelo Grêmio por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, 16. Com o resultado, o time coral deu adeus a Copa do Brasil na segunda fase do torneio. Após a partida, o centroavante Ciel analisou o duelo e afirmou que a equipe sai de "cabeça erguida".

"A gente veio em buscar de fazer história, mas sabíamos que não era fácil. Saímos de cabeça erguida, jogamos de igual para igual. Com as oportunidades que apareceram, se a gente fosse feliz, era 3 a 3", comentou o camisa 99.

Com a eliminação, o Tubarão da Barra do Ceará deixa a competição com R$ 1,65 milhão arrecadados. O time havia recebido R$ 750 mil pela participação e R$ 900 mil pela classificação para a segunda fase.

Agora, o Ferroviário foca suas atenções para o confronto diante do Fortaleza no sábado, 18. As equipes se enfrentam em jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Na ida, empataram em 1 a 1. A bola rola às 18h30, na Arena Castelão.

