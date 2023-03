Kobayashi valoriza campanha na Copa do Brasil e projeta semifinal contra Fortaleza no Cearense

Time coral foi eliminado do torneio nacional nesta quinta-feira, 16, e agora foca em jogo decisivo pelo Campeonato Estadual

O Ferroviário encerrou sua participação na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 16. O time coral deixou o certame nacional após ser derrotado pelo Grêmio por 3 a 0. Em entrevista coletiva, o técnico Paulinho Kobayashi avaliou a partida e elogiou seu elenco.

"Nosso time tentou, tivemos chances de fazer gol, mas não conseguimos, infelizmente. Os jogadores lutaram bastante, tentaram jogar futebol."

Além disso, o treinador também comentou sobre a lição que fica para o Tubarão após a queda no torneio. Na campanha, o Tubarão eliminou o Resende na primeira fase e arrecadou R$ 1,65 milhão.

"O Grêmio jogou muito bem e respeitou nossa equipe. A lição é continuar nessa pegada, (a eliminação) não tira o brilho de tudo que fizemos, não só na Copa do Brasil, mas também nos outros campeonatos que estamos. Temos que levantar a cabeça", disse.

Eliminado, o Ferroviário agora foca suas atenções no jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. No domingo, 19, o time enfrenta o Fortaleza, às 18h30, na Arena Castelão. Sabendo disso, Paulinho projetou o confronto.

"A responsabilidade de chegar na final é dos dois clubes. Nossa equipe tem qualidade para conseguir a vitória, nosso objetivo maior é essa semifinal. Agora é descansar e, diante do Fortaleza, buscar o prejuízo que deixamos aqui (contra o Grêmio)", comentou o técnico.

