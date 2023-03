Elenco do Ferroviário se reapresenta neste sábado de olho na semifinal do Cearense

O elenco do técnico Paulinho Kobayashi realizará apenas um treinamento antes de encarar o Fortaleza, pela semifinal do Campeonato Cearense

O Ferroviário terá pouco tempo para digerir a derrota para o Grêmio, que culminou na eliminação da equipe na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira, 16. Isso porque, na manhã deste sábado, 18, o elenco coral se reapresenta no Estádio Elzir Cabral para iniciar a preparação visando a semifinal do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza.

Esta será a primeira e única sessão de treinamento da equipe de Paulinho Kobayashi para o duelo diante do Tricolor do Pici. No domingo, 19, as duas equipes entram em campo pelo duelo de volta da semifinal do estadual. Na ida, o confronto terminou empatado em 1 a 1.

A questão física pode ser um fator alarmante para o Tubarão. Isso porque, os atletas do clube desembarcaram na capital cearense apenas na noite desta sexta-feira, 17. Portanto, o período de recuperação do Ferroviário acabou sendo menor, devido à longa viagem de retorno do Rio Grande do Sul, local da partida contra o Grêmio.

