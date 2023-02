Em noite inspirada de Douglas Dias, Ferroviário empata com o CSA em Maceió

Jogando no estádio Rei Pelé, as equipes empataram em 1 a 1. Tubarão da Barra segue invicto na Copa do Nordeste

O Ferroviário visitou a equipe do CSA na noite desta terça-feira, 14, em jogo da terceira rodada da Copa do Nordeste. Jogando no estádio Rei Pelé, as equipes empataram em 1 a 1 com gols de Tomas Bastos, para o Azulão, e Deizinho, para o Tubarão.

O jogo



Por atuar diante do seu torcedor, a tendência era que o CSA tomasse as ações da partida desde o pontapé inicial. No entanto, quem começou o confronto oferecendo perigo foi o Tubarão da Barra. Logo aos três minutos, Erick Pulga fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Ciel na área, o camisa 99, porém, desperdiçou a chance de abrir o placar.

Logo depois, o Azulão do Mutange se organizou taticamente e iniciou investidas, principalmente com o meia Tomas Bastos e o atacante Geovane.

Aos dez minutos, a primeira substituição da partida teve que ser realizada. Wesley, lateral do Ferroviário, sentiu dores no joelho e não apresentou condições de seguir na partida. Diante da situação, o técnico coral Paulinho Kobayashi escolheu Negueba para substituí-lo.

A partida foi tomando doses de intensidade, com ambas as equipes ousando jogadas mais ofensivas. Douglas Dias, goleiro do Ferrão, teve que evitar um gol do CSA aos 17 minutos. Na ocasião, o arqueiro defendeu um chute do volante Bruno Matias, que recebeu livre na entrada da área.

A partir daí, o time alagoano começou a ter mais a posse da bola e tentou chegar na meta adversária, mas a defesa coral estava bem postada e evitou muitas chances que poderiam levar perigo.

Já caminhando para os últimos 15 minutos da primeira etapa, o técnico do CSA, Bebeto Moraes, também teve que promover uma troca precoce no seu time. O atacante Robinho deixou o campo por conta de dores na posterior da coxa esquerda e deu lugar a João Felipe.

Ainda no final do primeiro tempo, o goleiro Douglas Dias protagonizou mais uma boa defesa no Rei Pelé. Geovane finalizou de fora da área, a bola acabou desviando na defesa e sobrou para João Felipe, que não conseguiu vencer o guarda-redes coral.

No entanto, mesmo com boas intervenções, o arqueiro foi superado já nos acréscimos. Aos 47 minutos do primeiro tempo, Kaio Nunes finalizou com um chute rasteiro, Douglas defendeu mas, no rebote, Tomas Bastos marcou de cabeça para abrir o placar.

Já na segunda etapa, o Ferroviário retornou focado em empatar a partida, e conseguiu com três minutos. Destaque do time coral, Erick Pulga fez bom cruzamento da esquerda e Deysinho apareceu livre na área para cabecear e balançar as redes.

Empolgado por igualar o placar em Maceió, o time comandado por Paulinho Kobayashi chegou perto de marcar mais um tento. Aos 14 minutos, Ciel recebeu dentro da área e finalizou, mas Dalberson, goleiro do CSA, fez boa defesa e afastou a bola para escanteio.

Dois minutos depois, foi a vez do Azulão chegar com perigo. João Felipe fez boa jogada individual e deu passe rasteiro para a área. No entanto, Rodriguinho, livre de marcação, pegou errado na bola e chutou para fora. Aos 32, Douglas Dias fez mais uma excelente intervenção em chute de fora da área do volante Bruno Matias.

A partida seguiu o roteiro e permaneceu intensa até o final. A intensidade, porém, passou um pouco do limite quando o zagueiro Roni Lobo, do Ferroviário, foi expulso após cometer falta e evitar um contra-ataque da equipe alagoana.

Com um a menos, o Ferroviário teve que descer suas linhas para não correr riscos em um possível contra-ataque. Nisso, o goleiro Douglas Dias foi exigido mais uma vez após finalização de João Felipe.

Nos acréscimos, o Tubarão da Barra conseguiu suportar a pressão do CSA e somou mais um ponto na Copa do Nordeste.

Ficha Técnica

CSA-AL

4-3-3: Dalberson; Éverton Silva (Celsinho), Paulo César, Xandão e Pará; Bruno Matias, William Oliveira (Guilherme Rend) e Tomas Bastos; Robinho (João Felipe), Geovane e Kaio Nunes (Rodriguinho). Téc: Bebeto Moraes

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley (Negueba), Alisson, Éder Lima, Zé Carlos (Roni Lobo); Lincoln, Felipe Guedes e Matheus Lima (Thalison); Deizinho, Erick Pulga (Vinicius Paulista) e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi.

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Data: 14/2/2023

Horário: 19h30min

Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/RN

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa/RN e Vinicius Melo de Lima/RN

Cartões amarelos: Tomas Bastos (CSA), Zé Carlos (Ferroviário), Alisson (Ferroviário), Ciel (Ferroviário), Éverton Silva (CSA)

Cartões vermelhos: Roni Lobo (Ferroviário)

Gols: 47min/1T - Tomas Bastos (CSA); 3min/2T - Deizinho (Ferroviário)